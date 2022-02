La UIB impartirà el doble grau d'Educació Infantil i Primària

La Universitat de les Illes Balears impartirà el doble grau d'Educació Infantil i Primària. A proposta de la Facultat d'Educació, amb l'objectiu de reforçar la formació dels futurs mestres, la UIB impulsa el programa combinat d'ensenyaments oficials, el doble grau d'Educació Infantil i Primària. Segons han explicat des de la universitat, aquesta formació integral «aportarà una visió holística del procés d'ensenyament i aprenentatge, ja que abraça l'etapa educativa dels 0 als 12 anys».

La proposta, aprovada pel Consell de Govern de la UIB, preveu el desenvolupament dels estudis en 5 cursos acadèmics (366 crèdits), amb un únic grup de 70 alumnes: 30 al campus universitari de Palma, 20 a la Seu universitària de Menorca i 20 més, a la Seu universitària d'Eivissa i Formentera.

Aquesta doble titulació obre també noves perspectives laborals als estudiants, tant pel que fa a la formació dirigida a la figura de mestre generalista com a la possibilitat d'especialitzar-se en les diferents mencions (Suport Educatiu, Audició i Llenguatge, Educació Musical, Educació Física i Llengua Estrangera).

Actualment, ja hi ha un nombre considerable d'universitats públiques i privades que ofereixen la doble titulació i, a la UIB, un centenar d'estudiants han cursat o cursen assignatures d'ambdues titulacions, bé sigui de forma simultània o bé després d'haver finalitzat un dels dos graus.

Aquesta iniciativa se suma a les mesures promogudes per la Facultat d'Educació de la UIB per millorar la formació integral del professorat a les Illes Balears, entre les quals destaquen la posada en marxa de les proves específiques d'admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària implementades per primera vegada el curs 2021-22. Així ho han explicat el degà de la Facultat d'Educació, Miquel Oliver, i els doctors Jaume Cantallops, cap d'estudis del grau d'Educació Primària; Maria Ferrer, cap d'estudis del grau d'Educació Infantil; i Xavier Motilla, secretari de la Facultat, que han presentat les noves aules flexibles dissenyades amb una perspectiva pedagògica.