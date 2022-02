[VÍDEO] Valtònyc explica com va fer creure a la Guàrdia Civil i la Policia espanyola que encara es trobava a Mallorca

Enguany farà quatre anys que Josep Miquel Arenas, Valtònyc, es troba exiliat a Bèlgica. El raper mallorquí va ser condemnat per l'Audiència Nacional espanyola a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons; l'acusaven d'enaltiment del terrorisme, injúries i calúmnies contra la Corona i amenaces.

Com va enganar la Guàrdia Civil i la Policia espanyola per a sortir de Mallorca i arribar fins a Bèlgica és un tema del qual no n'ha parlat mai. No obstant això, en una entrevista al podcast de La Sotana, ha donat detalls de com va fer creure a la Guàrdia Civil i la Policia espanyola que encara estava a Mallorca quan en realitat ja estava a Barcelona.

«Hi ha una cosa que no he explicat mai, i una altra que no explicaré mai, que és com vaig sortir de l’Estat espanyol, perquè em va ajudar molta gent, hi va haver un operatiu i no vull comprometre ningú. Però, el que sí puc explicar és que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional varen fer l’ordre de detenció a Mallorca perquè pensaven que jo estava a Mallorca. I com vaig aconseguir això va ser pujant a un avió, vaig facturar, vaig pujar dins l’avió, i quan vaig veure que tothom estava fermat li vaig dir a l’hostessa que m’havia deixat la cartera de fora, que havia de sortir. I vaig sortir i me’n vaig anar», ha explicat el raper.

Valtònyc remarca que aquest pla el va fer ell tot sol des de Barcelona: «Vaig sortir i me’n vaig anar, i va quedar registrat que jo estava a Mallorca. I el que va passar és que varen començar a emetre ordres de cerca per Mallorca, varen registrar totes les meves cases…»

«La Guàrdia Civil i la Policia Nacional diuen ‘aquest tio està a Mallorca, aquest tio no ha sortit’, i envien totes les meves dades, nom, DNI, la meva foto, a les companyies aèries i a les companyies de vaixells, i els hi diuen que no deixin sortir aquest tio perquè té una ordre de detenció. Els mitjans de comunicació són tan cap de fava que publiquen tota la meva informació, DNI inclòs, i jo pens 'hòstia, tenc una oportunitat per dir-li a la gent que compri bitllets i que els facturi'. La gent arriba a comprar 30 bitllets, els factura, i la Guàrdia Civil es torna loquíssima».

Al programa també li demanen com va anar des de Barcelona a Brussel·les i Valtònyc explica que va fer aquest trajecte «terrestrement, per no deixar cap tipus de rastre».