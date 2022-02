Veïns de Mallorca alerten de tremolors de terra i es constaten dos terratrèmols a Deià i Bunyola

L'Institut Geogràfic Nacional ha constatat dos terratrèmols de magnitud 2,2 i 2,5, a Deià i Bunyola respectivament, aquest dimarts.

Veïns de diversos municipis de Mallorca han percebut els tremolors de terra, si bé inicialment l'Institut Geogràfic Nacional no havia registrat activitat sísmica, que ara ja ha confirmat.

El primer d'aquests terratrèmols va ser el de Deià, a les 19.46 hores, i posteriorment a les 21.36 hores en consta un altre a Bunyola.

Segons l'IGN, el segon terratrèmol es va sentir amb una intensitat especial a Santa Maria del Camí -vibració moderada, oscil·lació d'objectes, etc-; en menor mesura a Pòrtol, La Cabaneta, Es Caulls, Figueral-Can Farineta, Pla de Na Tesa, Son Ferriol i Palma; i en un graó inferior d'intensitat a Son Ramonell, Son Ametler, Son Macià-Nova Cabana i l'Arenal.

Una aplicació xilena d'alertes sísmiques també va informar del tremolor.

El 112 ha confirmat que va rebre telefonades de residents als barris del Rafal i el Viver, a Palma, i dels municipis de Marratxí, Santa Maria i Bunyola.

L'Institut Geogràfic Nacional ja va constatar un terratrèmol de magnitud 2,4 al mar Mediterrani entre Catalunya i les Balears dilluns passat, a les 14.30 hores, a una profunditat de vuit quilòmetres.

Heu sentit tremolors durant l'última hora? Molta gent de les afores de #Palma #Marratxí #SaCabana estan reportant tremolors, possiblement per un terratrèmol encara que hi ha gent que diu que ha sentit alguna explosió. No hi ha confirmació oficial de terratrèmol de moment https://t.co/ecFl30UqNL