Plataforma per la Llengua considera un «èxit» que la Llei d'Educació no inclogui el castellà com a llengua vehicular

Plataforma per la Llengua ha considerat un «èxit» que la Llei d'Educació no inclogui el castellà com a llengua vehicular.

L'organització ha recordat aquest dimarts que la setmana passada es queixà per la incorporació del castellà com a llengua vehicular.

Després de no fer-ho, la plataforma ha insistit que «gràcies a les pressions» de l'ONG del català, l'Obra Cultural Balear i altres entitats, el Govern ha rectificat i ha mantingut el català com a única llengua vehicular en l'educació.

El portaveu del Moviment per l'Escola en català i delegat de Plataforma per la Llengua, Ivan Solivellas, ha afirmat que eliminar la referència explícita a la covehicularitat del castellà és «un canvi important, però hi ha molts aspectes que no ens convencen d'aquesta llei i consideram que no s'hauria d'aprovar».

En qualsevol cas, la Plataforma ha asseverat que continuarà treballant perquè els poders públics no menyspreïn la llengua pròpia de les Balears.