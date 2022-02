El Govern organitza 225 activitats per a commemorar el Dia de les Illes Balears

El Govern ha organitzat un programa amb 255 activitats a totes les illes per a commemorar el Dia de les Illes Balears el 1r de març. Així ho han anunciat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, Francesc Miralles, els quals han avançat que totes les propostes es poden consultar al web www.diada.caib.es.

Garrido ha destacat que «enguany tindrem una diada molt especial, que serà de retrobament, amb la qual podrem celebrar que malgrat les adversitats som una societat lluitadora, solidària, que treu el millor de si mateixa quan més falta fa i que de manera conjunta és capaç de recuperar-se i tirar endavant».

Palma continuarà sent el nucli de la diada, amb 164 activitats, tot i que hi haurà una gran implicació dels municipis per descentralitzar el focus de la ciutat, i es desenvoluparan una trentena d’iniciatives a la part forana. Pel que fa a la resta d’illes, s’han previst 30 propostes a Menorca, 23 a Eivissa i 8 a Formentera. «Demostram que el Dia de les Illes Balears no és la celebració del Govern, sinó de tota la societat, que acull de manera inclusiva, transversal i oberta una multitud de propostes que atreguin la ciutadania», ha apuntat la consellera.

Garrido ha agraït la col·laboració dels consells insulars, amb els quals s’han signat convenis de col·laboració per desenvolupar activitats adaptades i arrelades a cada territori, i dels ajuntaments, especialment el de Palma, als quals s’ha ofert la possibilitat d’organitzar esdeveniments.

La part central de la diada serà el pròxim dilluns 28 de febrer, amb l’acte institucional de lliurament de les medalles d’or i els premis Ramon Llull, màxims guardons que atorga la Comunitat Autònoma. Un altre punt destacable serà la recuperació del tradicional Mercat del Dia de les Illes Balears, a les zones d’Antoni Maura, passeig de Sagrera i plaça de la Drassana, el qual ofereix un espai propi per als mestres artesans de les Illes.

Per la seva banda, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, Francesc Miralles, ha desgranat els punts forts del programa d’enguany, amb el qual es fa una aposta per la cultura de les Illes Balears, amb la participació de grups artístics i musicals de totes les illes, amb la sisena edició d’Illes d’Art al Casal Solleric i les actuacions dels guanyadors Art Jove 2021 com a mostra de suport als creadors illencs.

«També apostam pel coneixement de la història i el patrimoni que compartim i que ens fan ser qui som», ha destacat Miralles, perquè «convertim la diada en un aparador del nostre valor local obert al món, compartint oficis antics, artesania pròpia de totes les illes, presència destacada de productes alimentaris amb segell de qualitat reconegut i rutes pel patrimoni històric i gastronòmic a diversos municipis».

La gastronomia també tindrà el seu espai. «Consolidam l’espai del parc de la Feixina com a nucli de la mostra gastronòmica de les Illes, on es duran a terme mostres de cuina en directe, fira de les cases regionals, tallers i demostracions a l’espai de la Fira Denominació d’Origen, passejades gastronòmiques per Palma o tasts de vins de les Illes», ha explicat el director general.

No faltaran les activitats i els tallers infantils, els esports i l’espai del Govern amb la mostra de projectes que es desenvolupen. A més a més, aquesta diada tornarà a ser una oportunitat per conèixer de més a prop les nostres institucions, per la qual cosa es recuperen també les jornades de portes obertes al Consolat, el Parlament, el Consell de Mallorca, diferents museus, la Llotja o l’Almudaina.

En definitiva, segons Miralles, «un ampli programa d’activitats per a totes les edats i totes les illes, amb l’esperit d’oferir una diada de retrobament amb la normalitat i amb la presencialitat, però també amb el que som, amb els nostres orígens com a comunitat i amb el que oferim com a societat».