Infermers i fisioterapeutes es manifesten per denunciar les «lamentables condicions laborals agreujades» durant la pandèmia

Aquest dimarts 22 de febrer, el servei d'infermeria i fisioteràpia de les Balears es concentrarà davant els centres hospitalaris per denunciar les «lamentables condicions laborals», segons ha comunicat el sindicat d'Infermeria Satse. L'objectiu és fer visible el «greu deteriorament, abandó i precarietat» que pateixen els treballadors d'Atenció Especialitzada.

Les males condicions laborals s'han vist «agreujades» durant la pandèmia, així com les llistes d'espera o els col·lapses a les Urgències. «Si les administracions i partits no reaccionen, la desaparició del nostre sistema sanitari, tal com el coneixem, serà un fet irrefutable», ha manifestat el sindicat.

Satse ha convocat a les 10.30 h grans concentracions a Mallorca, a la porta de consultes externes de l'Hospital de Son Llàtzer; a Eivissa, a la porta principal de l'Hospital Can Misses, i també a l'entrada principal de l'Hospital Mateu Orfila de Maó, a Menorca. A més a més, el sindicat no descarta que se'n celebrin d'altres a Son Espases i altres centres hospitalaris de les Balears.