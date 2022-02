Joves per la Llengua considera que la Llei d'Educació «no dona una resposta» a la situació d'emergència lingüística

Joves de Mallorca per la Llengua ha advertit aquest dilluns, a través d'un comunicat, que «la Llei d'Educació no dona una resposta prou satisfactòria a la situació d'emergència lingüística que vivim actualment», i ha advertit que «és imprescindible tenir un marc educatiu que garanteixi la plena normalització lingüística».

Per aquest motiu, Joves insta les institucions a «anar més enllà d'aquest projecte de Llei» i reforçar el català en l'educació, el sector audiovisual, l'administratiu, el sanitari o el polític a través de programes d'immersió lingüística, l'avaluació de competències lingüístiques i la formació del professorat.

Adjuntam el comunicat de Joves de Mallorca per la Llengua:

El català és un dels elements de cohesió social més importants de què disposam, especialment els joves. Des de Joves de Mallorca per la Llengua consideram que la Llei d'educació no dona una resposta prou satisfactòria a la situació d'emergència lingüística que vivim actualment. És imprescindible tenir un marc educatiu que garanteixi la plena normalització lingüística.

Per tal d'aconseguir-ho, garantir el contingut del Decret de mínims i no fer passes enrere quant a vehicularitat és important, però insuficient. És per això que instam a les institucions a anar més enllà d'aquest projecte de Llei; perquè per desgràcia el català encara necessita ser reforçat en l'àmbit educatiu, però també en molts altres sectors com l'audiovisual, l'administratiu, el sanitari o el polític, a través de programes d'immersió lingüística, l'avaluació de competències lingüístiques i la formació del professorat.

Sabem que no és fàcil revertir aquesta situació, per això tant les institucions com els representants de la societat civil no hem de tenir por a prendre decisions valentes que provoquin un canvi real en matèria lingüística, i, per suposat, no podem retrocedir en allò que hem aconseguit fins ara.

Els joves som el futur del nostre poble i l'educació és la nostra eina per fer-lo millor, no un terreny de jocs de poder permanents al servei de disputes polítiques. Amb l'educació i la llengua no s'hi juga.

Joves de Mallorca per la Llengua sempre ha defensat i defensarà el català en tots els seus àmbits i no deixarà mai d'exigir que les institucions compleixin amb el seu deure de protegir una part tan important de la nostra identitat que, passant de pares a fills i de professors a alumnes, ens ha arribat a nosaltres: la nostra llengua.