«La Conselleria de Presidència fa boicot a la posada en marxa del Col·legi Professional de Docents»

Coordinadora del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears ha emès un comunicat on es denuncien els entrebancs que ha posat la Conselleria de Presidència perquè es posi en marxa un Col·legi Professional de Docents. Reproduïm íntegrament el comunicat:

Comunicat

És previsible que el dimarts 22 de febrer s’aprovi la primera Llei d’educació de les Illes Balears, una norma que, en l’àmbit polític, s’ha treballat perquè sigui aprovada amb prou consens de les diferents forces parlamentàries.

No es pot dir que s’hagi cercat el mateix consens amb les entitats de la comunitat educativa. A més, en tot aquest procés, ha faltat un actor que ben segur hauria d’haver tengut un paper fonamental en tot el procés: el Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

Ara fa tres anys, el 16 de febrer de 2019, es publicava al BOIB la llei de creació d’aquest col·legi. El text donava sis mesos per la creació d’una gestora que redactés uns estatuts, per la posterior convocatòria d’una assemblea i la seva aprovació. I així es va fer.

El 25 de juny del mateix any es va fer l’assemblea fundacional on es varen aprovar els estatuts que a continuació es lliuraven a l’administració per la seva revisió i aprovació.

A partir d’aquí la creació del Col·legi Professional de Docents es va veure afectada per la pandèmia de la burocràcia. Així, tres anys després de l’aprovació de la llei encara no hi ha uns estatuts aprovats. Al contrari, el que ens hem trobat és un impediment administratiu a la constitució del Col·legi.

Amb tot, el procés d’elaboració, esmena i discussió d’una Llei d’Educació de les Illes Balears s’ha realitzat, també casualment, sense la presència una de les «entitats col·laboradores necessàries en la definició d'objectius i polítiques educatives», tal i com recull la llei 5/2019, el Col·legi Professional de Docents.

Tres anys que fan que costi trobar bona fe o bona voluntat per part de l’administració vinculada a la Conselleria de Presidència, ni la bona intenció en forma de mediació de la Conselleria d’Educació.

Els primers estatuts aprovats en l’assemblea d’aquell 25 de juny de 2019 varen voler ser uns estatuts moderns i que aprofundien en la democràcia interna, això sí, fets dins els límits que marquen les lleis estatals i autonòmiques. Mesos després vàrem rebre la notificació que els estatuts no van tenir el vistiplau dels serveis jurídics de Presidència. I va venir la pandèmia de la Covid-19. Mesos després rebíem una notificació per la rectificació d’alguns aspectes dels estatuts.

El 6 d’abril de 2021 es tornava a fer una assemblea per aprovar una nova proposta d’estatuts., amb les correccions esmentades per part dels serveis jurídics de Presidència. Aquesta vegada es tracta d’uns estatuts més convencionals que tenien en compte tots els emperons que els serveis jurídics havien posat. La voluntat era tenir uns estatuts aprovats per posar en marxa el col·legi. El document es va poder lliurar per registre electrònic a la Conselleria de Presidència el 7 de juny de 2021. El dia 11 de novembre, com que no havíem rebut cap resposta, es va consultar via telefònica a Presidència pel transcórrer dels nous estatuts, amb la nostra sorpresa quan ens van comunicar que no costava cap entrada dels nous estatuts. Una entrada que havia quedat registrada electrònicament, amb el seu corresponent justificant i número de registre d’entrada. Un fet com aquest no ha tingut cap resposta reparadora del mal fet. Es tornà a enviar tota la documentació i a hores d’ara, nou mesos més tard, no s’ha rebut cap resposta per part dels serveis jurídics. Aquest retard no demostra gens d’interès per posar en marxa aquesta organització de docents. Més aviat, es pot considerar un gran entorpiment de la creació i posterior tasca del Col·legi.

Qualsevol persona preocupada per la salut democràtica de la nostra societat entendrà la gravetat d’aquests fets. S’estan posant bastons a les rodes al compliment del que determina una llei aprovada la passada legislatura pel govern del Pacte. S’està provocant una situació d’indefensió en la qual els i les administrats estam patint un abús per part de l’administració.

S’està privant de veu als i les docents que lliurement es vulguin associar en aquest Col·legi Professional de Docents per participar en temes com el que ara és actualitat: la redacció i aprovació d’una llei d’educació. Lamentablement, i la història es repeteix, una altra llei educativa sense els i les docents.

Des de la plataforma organitzadora del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears exigim una ràpida resposta que faciliti la posada en marxa d’aquesta entitat amb totes les garanties. L’actual silenci administratiu no és més que un boicot als interessos del nostre col·lectiu. Un boicot dut a terme per una administració pública.