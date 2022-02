S'ha mort Eusebi Riera, qui va ser professor i director de l'institut Ramon Llull de Palma i lluitador per la democràcia i la llibertat

Aquest diumenge, 20 de febrer, s'ha mort a Palma Eusebi Riera Guilera, qui va ser professor de Filosofia a l'institut Ramon Llull de Palma, centre del qual va ser director entre els anys 1991 i 1998.

Eusebi Riera es va implicar en diverses iniciatives que des del criteri pedagògic cercaven millorar el sistema educatiu de les Illes Balears.

Eusebi Riera va ser una persona compromesa amb la lluita antifranquista, la lluita sindical i més recentment s'havia compromès amb la lluita per l'autodeterminació dels Països Catalans i per l'amnistia per als presos polítics.