La Clínica Rotger no rectifica malgrat les queixes i continua oferint atenció en castellà, anglès i alemany, però no en català

El mes de gener de 2019 dBalears es va fer ressò de les queixes d'usuaris de la Clínica Rotger que oferia atenció telefònica en castellà i anglès però no oferia la possibilitat d'optar per la llengua pròpia de Mallotrca.

Aquest passat divendres, l'advocat i professor de dret de la UIB, Toni Bennàssar denunciava des del seu perfil de Twitter aquesta discriminació: «Avui he hagut de cridar a la Clínica Rotger. A la centraleta m’han donat la possibilitat d’atenció en castellà, anglès i alemany. Als mallorquins, que ens bombin. Fa 2 anys ja vaig denunciar els fets i no ho han corregit. Hi ha per tant, clarament, un component ideològic darrera».

Cal ressenyar que si bé l'atenció telefònica de la Clínica Rotger, avui propietat de l'empresa QuirónSalud, ofereixen la possibilitat d'usar les llengües castellana, anglesa i alemanya, però no la llengua catalana, l'empresa sí que ha afegit, recentment, l'opció de català a la seva web.