El Consell amplia la Ruta de Pedra en sec per a connectar tots els pobles de la Serra

El Consell amplia la Ruta de Pedra en Sec en més de 70 de quilòmetres, per tal de fer la Serra de Tramuntana més accessible i connectar, finalment, tots els pobles. «La filosofia que perseguim és que els camins connectin els diferents pobles de la nostra serra i d'aquesta manera tenir la natura més a prop per tal de gaudir d'un oci diferent, sostenible i respectuós amb el medi ambient», ha declarat la vicepresidenta i consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot.

Aquesta ampliació dona resposta a les peticions de diversos ajuntaments de connectar-los amb la Ruta de Pedra en Sec. I, també, serveix per a millorar el traçat de la ruta per tal d'augmentar la seguretat dels senderistes, la viabilitat i l'interès patrimonial i paisatgístic del recorregut.

Entre les noves variants hi ha: Galilea, la Vileta, Son Sanutges, Universitat, Palmanyola, Santa Maria del Camí, Torre des Verger, sa Costera, Mancor de la Vall, Puig de Maria i la variant del Castell d'Alaró (modificació Comuna de Bunyola i modificació tram 9). Pel que fa a la modificació d'etapes o variants ja incloses en el Pla Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS) destaquen l'Etapa 2, de la Coma d'en Vidal a Esporles, l'Etapa 3, d'Esporles a Can Boi, l'Etapa 5, de Muleta als Tossals Verds, i l'Etapa 7, de So n'Amer a Pollença.

«La recuperació de camins i la seva senyalització permet a la població de Mallorca apropar-se als paisatges i al món rural i natural de la Serra de Tramuntana. El Consell de Mallorca, vetla pel manteniment, protecció i conservació de la Ruta de Pedra en Sec per allà on passa», ha afegit la consellera.