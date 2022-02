Artà, municipi guanyador de la campanya ‘Sant Antoni en verd’

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, i el tècnic de gerència d’Ecovidrio a les Illes Balears, Ivan Tolsà, han fet entrega, aquest dijous del premi de la campanya ‘Sant Antoni en verd’ al municipi d’Artà per haver recollit gairebé 8 tones d’envasos de vidre durant les festes de Sant Antoni.

Aquesta iniciativa, sorgida de la col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i Territori i Ecovidrio, es va dur a terme entre el 15 de desembre de l’any passat i el 31 de gener entre els vuit municipis més representatius en les celebracions de Sant Antoni a Mallorca: Artà, Capdepera, Manacor, Muro, Pollença, Sa Pobla, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

Sansó ha agraït la participació de la ciutadania i «la seva consciència envers el reciclatge de vidre». El director general ha destacat també «la posada en marxa d’iniciatives com ‘Sant Antoni en verd’, que des d’un context festiu impulsen la implicació ciutadana i de les administracions en la gestió de residus».

Artà ha estat el municipi més reciclador de la iniciativa, amb 1.002 quilograms d'envasos de vidre per habitant. En total, s'han recollit a la localitat 7.999 quilograms d'envasos de vidre. Com a resultat pel compromís ambiental, el municipi ha obtingut un xec per valor de 1.000 euros per tal d'organitzar unes festes de Sant Antoni més sostenibles.

Per fomentar la participació de la ciutadania es van instal·lar 22 contenidors amb la imatge de la campanya als 8 municipis. A més, també es van desenvolupar accions de dinamització i sensibilització ambiental en què educadors ambientals d'Ecovidrio van recórrer les localitats i van informar els ciutadans sobre com reciclar correctament els seus envasos de vidre i els beneficis ambientals del reciclatge d'envasos de vidre.