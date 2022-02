Les Balears registren la taxa de letalitat acumulada per Covid-19 més baixa de tot l’Estat

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, que ha comparegut al Parlament a petició pròpia i per dissetena vegada per a explicar la gestió de la pandèmia de Covid-19, ha destacat que les Balears registren la taxa de letalitat acumulada més baixa de tot l’Estat. Aquest indicador, que mostra la proporció de morts que es produeixen entre les persones contagiades, és del 0,5 %, mentre que la mitjana estatal és del 0,9 % i hi ha comunitats que multipliquen per tres la dada de les Balears. En total, a les Illes s’han registrat 248.682 casos i 1.206 morts.

Durant l’exposició, la consellera ha recordat que la sisena onada ha suposat un esclat de casos a causa de la irrupció, a escala mundial, de la variant Òmicron, més transmissible que la predecessora, la delta. Per això, s’han produït més casos que en el conjunt de totes les anteriors. En total, des del 18 d’octubre, s’han comptabilitzat 150.000 casos i 190 èxitus. Per tant, en aquesta sisena onada, la letalitat baixa fins al 0,1 %.

Aquestes dades, ha manifestat la consellera, demostren l’eficàcia de les vacunes i també el compromís i l’esperit cívic de la ciutadania de les Illes, que s’ha involucrat de manera individual i col·lectiva en la lluita contra la pandèmia.

Gómez ha ressaltat que les Illes Balears han estat majoritàriament per sota de la mitjana de l'Estat pel que fa a la incidència acumulada, tant a 14 com a 7 dies. A més, la situació epidemiològica ha millorat de manera evident durant el mes de febrer a les Illes. L’IA 14 ha passat de 2.819 casos per cada 100.000 habitants del dia 1 a 1.165 el 14 de febrer. També ha millorat la situació hospitalària: de 89 persones a l’UCI i 404 ingressades a planta que hi havia el 1r de febrer, a 56 a l’UCI i 300 a planta aquest dimecres.

Així, en les dues darreres setmanes, pràcticament tots els indicadors han tengut un descens del 40 %: la taxa de positivitat, el nombre de casos i la incidència acumulada.