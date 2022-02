Les entitats juvenils de lleure podran pernoctar a la Serra de Tramuntana

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament local del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, han presentat, aquest dimecres, el protocol que facilitarà a les entitats juvenils de lleure sol·licitar autoritzacions per a pernoctar dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

Així, a través d’una sol·licitud, aquelles entitats registrades al Cens d’entitats juvenils i que comptin amb un projecte educatiu basat en el lleure podran demanar realitzar activitats com l’acampada, la pernocta o el bívac al Paratge, d’acord amb les àrees que es zonificaran.

Mir ha destacat que «aquesta mesura consensuada entre administracions i entitats és una passa més per garantir, per una banda, el dret d’accés al medi natural dels més petits i, per l’altra, que aquest accés s’acompanyi de l’educació ambiental, una eina clau per crear consciència sobre la importància de preservar els nostres ecosistemes».

Per la seva banda, Alzamora ha remarcat que aquest protocol «permetrà que la base associativa juvenil de Mallorca pugui continuar fent l’activitat que desenvolupa des de fa 60 anys; una activitat que suposa un benefici per a milers d’infants i joves de Mallorca i, per descomptat, un benefici per a la societat i les finques que els acullen»

Perquè les entitats juvenils puguin fer aquest tipus d’activitats, la sol·licitud s’haurà de fer amb un mínim d’un mes d’antelació i no podrà ser superior a dues pernoctes. Si és a una propietat privada, s’haurà de comptar amb el permís de la propietat i un document que així ho certifiqui. Perquè aquestes pernoctes estiguin identificades,el grup haurà de tenir un cartell en un lloc visible.

A la presentació hi han assistit representants d’algunes de les entitats que es podran beneficiar d’aquest protocol: Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM), Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans – Pere Tarrès (MCECC), Organització Juvenil Espanyola (OJE), Escoltes i Guies de Mallorca (EM) i ASDE-Scouts.