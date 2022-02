El Parc Natural de l’Albufera inicia un projecte de restauració del bosc de ribera

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha iniciat, aquest dimecres, un projecte de restauració del bosc de ribera a la zona coneguda com «el pont de ferro», al Parc Natural de l'Albufera. El projecte compta amb un pressupost de 180.000 euros i ha estat finançat pel Pla PIMA Adapta-Ecosistemas, del Ministeri per a la Transició Ecològica.

La primera fase de l’actuació ha consistit en una crema controlada de canya (Arundo donax), espècie catalogada com a invasora i molt estesa a la zona. Una vegada finalitzada aquesta fase, es procedirà a analitzar i retirar els residus sòlids urbans que es puguin trobar a les síquies. Posteriorment, es remourà terra i es procedirà a plantar espècies vegetals pròpies del bosc de ribera, hàbitat natural dins l’Albufera. D’aquesta manera, s’afavorirà una major circulació de l’aigua dolça cap a la zona humida i, per tant, millorarà l’estat ecològic d’un dels principals espais naturals protegits de les Illes Balears.

Per a la crema prescrita, els tècnics de la Conselleria han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de sa Pobla i d’efectius de la Policia Local. A més, el Grupo Red Eléctrica ha duit a terme una prova pilot en el marc del conveni de prevenció d'incendis subscrit amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Aquesta prova pilot consisteix en la instal·lació de sensors que detecten distints paràmetres com ara la temperatura, humitat o diòxid de carboni que indiquen la proximitat i evolució d' un incendi. Les dades són transmeses per Hispasat via satèl·lit a una plataforma web per a la seva posterior visualització.

El Grupo Red Eléctrica ha realitzat aquesta prova pilot, de manera coordinada amb l'administració, per tal de valorar un futur projecte d’instal·lació d'aquest sistemes de prevenció, detecció i també de seguiment de l'evolució d'un incendi.

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, ha assenyalat que «aquest és un projecte molt important per a s’Albufera i posa en valor l’ampliació assolida ara fa tot just un any, amb l’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN)». Mas ha volgut agrair, també, «la bona feina del Servei de gestió forestal i l’IBANAT en l’organització i execució de la crema prescrita en un espai complicat». Mas ha destacat, en aquest sentit, que la crema controlada suposa una actuació de prevenció d’incendis forestals en una zona d’alta recurrència de foc.