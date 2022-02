Identificada una nova víctima a la fossa de Calvià

L'equip tècnic d'Aranzadi ha identificat una nova víctima després de l'anàlisi genètica de les restes localitzades a la fossa de Calvià, la qual suma a 36 el nombre de víctimes del franquisme identificades. Es tracta de Josep Pont Cladera, natural de Pollença, espardenyer i xofer i que havia estat president de la Joventut Pollencina.

Cladera va ser detingut i tret de la presó de Pollença, i posteriorment assassinat per milícies feixistes el 30 de setembre de 1936, al quilòmetre 9 de la carretera de Palma a Andratx. El seu cos va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Calvià.

El procés de cerca arqueològica, exhumació i identificació de les víctimes en el cementiri de Calvià va tenir lloc l'octubre de 2018, integrat en el Pla de Fosses 2018-2019; l'equip va treballar en la zona corresponent al cementiri antic de Calvià. Si ens referim als diferents Els cossos dels pollencins que havien estat enterrats, segons els registres, havien de ser a la fossa 1 de la fila 3; però, Cladera ha estat trobat a la fossa 10 de la fila 1.

La de Calvià és una de les exhumacions històricament més reivindicades per part del moviment memorialista i de les famílies de víctimes de la repressió franquista. Juntament amb la fossa de Porreres fou la primera reclamada per via judicial, el 2006, per l'Associació Memòria de Mallorca, davant el jutge Baltasar Garzón. En el cas dels pollencins que foren enterrats a la fossa de Calvià, ha estat també de summa importància la col·laboració per a l'obtenció d'ADN de la Comissió de Memòria de Pollença amb Aranzadi i la Comissió de Desapareguts i Fosses del Govern de les Illes Balears.