La Misericòrdia acull una exposició que dona veu a dones migrants, sobre com els ha afectat la Covid-19

Aquest dilluns, 14 de febrer, s'ha inaugurat l'exposició fotogràfica 'Mapes corporals d'una pandèmia: narratives visuals i orals de dones migrants indocumentades', al centre de cultura La Misericòrdia. Aquesta, mostra les trajectòries migratòries, les implicacions de la Covid-19 en la salut i les estratègies d'afrontament i expectatives sobre el futur d'un grup de dones del Sud Global en situació migratòria irregular a les Balears.

La instal·lació és el resultat del projecte 'Veus de les dones: Projecte participatiu amb perspectiva de gènere per a l'anàlisi i la priorització d'impactes generats per la crisi de la Covid-19 en dones en situació migratòria irregular a Mallorca'. Un equip multidisciplinari ha estudiat com el context provocat per la pandèmia ha afectat les dones migrants indocumentades de països d'Amèrica Llatina que fan treballs essencials en el sector de les cures a Mallorca.

L'objectiu ha estat donar veu a aquestes persones per descobrir-ne la realitat i prioritzar les actuacions destinades a pal·liar-los l'impacte de la crisi sanitària. Els investigadors provenen de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, de la Universitat d'Antioquia i de la Universitat de Toronto.

El projecte ha utilitzat metodologies participatives, com el mapa corporal narrat, per descriure el viatge migratori, els impactes de la pandèmia i els mecanismes d'afrontament. A més, es va posar en marxa una estratègia d'interlocució amb grups de discussió i entrevistes amb actors clau de sectors diversos per identificar i reflexionar conjuntament sobre participació social, les implicacions de la crisi i altres temes d'interès.

L'exposició es podrà visitar de franc del 14 al 28 de febrer.