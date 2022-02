L'Aliança per l'Emergència Climàtica denuncia el perill que suposa que el Parlament Europeu avali el gas i l'energia nuclear com a energies verdes i sostenibles

El passat 2 de febrer, la Comissió Europea va fer oficial la publicació de l'acte delegat de la nova Taxonomia Europea, llista on es declara verdes les energies del gas i la nuclear i per a això hauran de complir uns requisits previs:

• El gas ha de ser autoritzat abans del 2030, cal que les noves centrals produeixin menys de 270 g CO2/kwh i en substitueixin una altra de més contaminant.

• La nuclear ha de ser autoritzada abans del 2045 i tenir previst un pla per als residus i un lloc on portar-los.

D'altra banda, Brussel·les té en marxa un dels objectius climàtics més ambiciosos del món. El Green New Deal o Pacte Verd Europeu cerca reduir les emissions un 55% el 2030 respecte als nivells del 1990 i arribar a les zero emissions netes el 2050. A la vegada, aquest pacte suposa una inversió multimilionària: un terç dels 1,8 bilions d'euros dels fons Next Generation estaran destinats a finançar aquesta transició a energies verdes.

L'Aliança per l'Emergència Climàtica ha mostrat «total rebuig» a aquesta nova llista verda o Taxonomia Europea per dos motius bàsics:

1. Suposa una traïció al pacte verd: el gas fòssil ja és la font de generació energètica que més emissions de gas hivernacle produeix a Europa i la nuclear a més de ser molt cara i trigar molt a construir-se presenta una clara contaminació de residus radioactius.

2. És una manera encoberta perquè els lobbys del gas i les nuclears rebin finançament europeu precisament dels 600.000 milions d'euros que es destinaven a les veritables renovables.

Des del 2 de febrer el Parlament Europeu té un termini de quatre mesos, prorrogable a sis, si es volen oposar. Per això, ho hauria de fer l'Eurocambra per majoria (353 eurodiputats), o bé almenys un 72 % dels Estats membres (mínim vint) que representin com a mínim el 65 % de la població del bloc.

Per tant les entitats que conformen l'Aliança per l'Emergència Climàtica de les Illes Balears, fan una crida a tots els països d'Europa i, sobretot, a tots els europarlamentaris, perquè s'oposin a aquesta classificació de tecnologies verdes a la Taxonomia europea, que posa en risc la transició energètica a la UE.

També demanen al Govern i a les principals institucions de les Illes que manifestin oposició a aquesta decisió i així ho traslladin al Govern de l'Estat i als europarlamentaris dels diferents grups polítics per a evitar que aquesta consideració acabi sent una realitat.

«Ens romp el cor la perversió que amaga la proposta: una falsa solució més que ens allunyarà de les mesures vertaderament necessàries per a fer front a la crisi climàtica. La crisi ecològica i climàtica és més que una qüestió d'emissions de CO2. És fruit dels desequilibris que hem introduït a tots els nivells i en aquest sentit, la nuclear és més un problema ja massa conegut que una solució», han remarcat.