Habtur: «La Llei Turística posa en perill 90.000 places de lloguer vacacional»

El president de l'Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic, Habtur, Toni Barceló, ha alertat aquest dilluns que la nova Llei Turística, unida a l'aprovació el 2020 del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT), posa en perill fins a 90.000 places turístiques i ha criticat que el decreixement turístic recaigui sobre el lloguer vacacional.

En una roda de premsa, Barceló ha explicat que aproximadament les 90.000 places de lloguer vacacional donades d'alta amb anterioritat a la modificació de la llei del 2017 -que va fixar un sostre de places en 623.624 places- estan destinades a desaparèixer perquè no tornen a la bossa i s'amortitzen.

El president d'Habtur ha argumentat que el lloguer turístic té «molta més rotació» que l'hoteler ja que els propietaris poden necessitar l'habitatge i surten del mercat amb més freqüència.

Barceló ha explicat que la Llei Turística del 2017 va establir una borsa de places diferenciada de 28.000 places. Un any després, es varen posar a la venda 20.000 places. Les dades d'alta abans d'aquesta modificació, unes 90.000, «estan condemnades a desaparèixer» perquè el lloguer turístic quedaria amb les 20.000 posades a la venda inicialment.

Així, ha reclamat que les places de lloguer de vacances es puguin posar en suspens ja que si s'està tres anys sense activitat es perd la llicència.

«Si no hi ha rotació, el mercat de lloguer de vacances desapareixerà», ha advertit. Barceló ha insistit que a nivell internacional el sector està creixent i que, a més, en els darrers anys «ha salvat l'economia de Mallorca» i ha estat «la salvació» per a moltes famílies.

Barceló ha insistit que Habtur no està contra el decreixement, està en contra que aquest escenari recaigui sobre el lloguer de vacances.