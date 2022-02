El CEP d'Inca organitza el 'I Taller sobre didàctiques i pràctiques de la Història i Cultura de les Illes Balears'

Aquest dijous, 17 de febrer, comença el I Taller sobre didàctiques i pràctiques de la Història i Cultura de les Balears. El curs, de 35 hores i destinat als docents de qualsevol etapa, s'impartirà al Centre de Professorat i Recursos (CEP) d'Inca.

Aquesta formació té l'objectiu d'analitzar les diferents possibilitats d'estudiar història local en l'àmbit pedagògic i legislatiu, així com donar a conèixer experiències didàctiques basades en la història i cultura de les Balears i crear noves propostes per elaborar recursos que siguin d'utilitat actualment als centres.

Algunes de les sessions seran sobre història local, amb l'historiador Jordi Maíz, o didàctiques de la prehistòria de les Balears, amb l'arqueòleg David Javaloyas. També, es parlarà de la cuina com a recurs didàctic, amb l'arquòloga Helena Inglada, o l'ús de textos clàssics que parlen de les Balears, amb la filòloga Antònia Soler.

Per la seva banda, Maria Margalida Perelló oferirà una sessió sobre les Germanies i Juan Francisco Jímenez, catedràtic d'Història Medieval, parlarà dels videojocs com a mitjà per a difondre la història. Altres sessions a destacar són les que se centraran en el Museu de Menorca i el Museu d'Art Sacre de Mallorca.