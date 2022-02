Surt a exposició pública el decret d'unificació i d'ampliació de la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica aquest dissabte el decret pel qual s'estableix la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora i fauna marines, i les activitats subaquàtiques. El decret estarà ara en exposició pública durant un període de 15 dies.

La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la direcció general de Pesca i Medi Marí, unifica les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats en una única reserva, i les amplia fins a la Punta de Cala Figuera. El motiu és el bon estat ambiental de Cala Rafalbeig i l'existència d'hàbitats bentònics de gran valor, com praderies de posidònia i formacions de coral·ligen, que poden albergar poblacions de peixos «amb valors de diversitat i biomassa molt superior als observats».

Les reserves marines de l'Illa del Toro i de les Illes Malgrats, al sud-oest de Mallorca, les va crear el Govern el 2004 a partir d'un estudi de la Societat d'Història Natural de les Balears. Des del mateix moment de la creació, van ser objecte d'un seguiment científic i pesquer periòdic, que ràpidament va posar de manifest creixements extraordinaris de la biomassa de les poblacions de peixos residents.

Actualment, la biomassa d'algunes espècies tan emblemàtiques com l'anfós o l'escorball és, respectivament, fins a 52 i 284 vegades superior respecte de la que hi havia el 2004 a l'Illa del Toro. Pel que fa al conjunt de les espècies de peixos vulnerables a la pesca, la biomassa existent a l'Illa del Toro el 2020 és la més gran registrada mai a qualsevol punt del litoral de les Balears.

Així mateix, el Ple de l'Ajuntament de Calvià, el 24 de setembre de 2020, va adoptar l'acord àmpliament majoritari d'instar el Govern a iniciar l'expedient per unificar i ampliar les reserves marines actuals.

D'aquesta manera, segons el Govern, la declaració de la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats «estendrà a una àrea major la recuperació dels recursos pesquers que s'ha produït a les reserves marines existents, provocarà un increment substancial de les poblacions de peixos comercials del sud-oest de Mallorca i afavorirà el sector pesquer artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l'observació dels peixos».

Les reserves marines d'interès pesquer han demostrat ser, des del 1999, any d'inici de la creació de la xarxa de reserves, «una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos comercials i per conservar els hàbitats naturals marins».

El decret publicat aquest dissabte també regula les activitats d'extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques. Com a novetat, es crea una zona especial de busseig per a cada una de les reserves. El decret estableix també la creació d'una Comissió de Seguiment de la reserva, que substitueix les comissions de seguiment de les reserves marines de l'Illa del Toro i de les Illes Malgrats.