La Fiscalia comunica cinc casos d'abusos dins l'Església detectats a les Balears

La Fiscalia ha remés a la Fiscalia General de l'Estat espanyol cinc casos relacionats amb abusos vinculats a l'Església catòlica, dos dels quals estarien connectats entre ells. Ara, les diferents fiscalies superiors estan recollint la informació.

La investigació és «una tasca molt meticulosa, molt manual» i «cal anar amb molt de compte», ha declarat la Fiscal General de l'Estat espanyol, Dolores Delegado. A partir d'aquestes dades, s'espera poder obtenir «una radiografia i un diagnòstic de quina és la realitat», ha afegit.

Per la seva banda, el Fiscal Superior de les Balears, Bartolomé Barceló, ha recalcat que és «una tasca important», «no podem prémer un botó i que surti la informació que s'ha demanat des de la Fiscalia General». En aquest sentit, ha explicat que totes les fiscalies superiors han d'anar localitzant cada assumpte, ja que «no hi ha un registre de menors abusats i de persones de centres religiosos que siguin els investigats». També ha reconegut que «hi pot haver alguna equivocació», ja que pot no haver-se remès algun cas.

En primer lloc, s'analitzarà la informació quantitativament i, posteriorment, es farà una anàlisi qualitativa, segons ha explicat la fiscal. També, ha advertit que aquest procés «obliga» a tenir «cura i cautela», i anar «pas a pas» amb l'objectiu de «preservar la integritat i la seguretat de les persones».