FAPA denuncia que «no té sentit de protecció o contenció» que l'alumnat continuï separat al pati

La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca (FAPA) ha demanat aquest dijous el retorn de la interacció entre grups bombolla al pati i a les aules. Després de celebrar la retirada de l'obligatorietat de la màscara als patis de l'escola, ha demanat que es revisessin altres mesures.

L'entitat considera que «els infants han estat un dels col·lectius que han sofert les restriccions de manera més sensible aquests dos darrers anys» i que això tendrà «efectes negatius sobre la seva educació i desenvolupament». Per això, aquest dijous la FAPA ha denunciat que el fet que l'alumnat continuï separat al pati quan s'ha eliminat la màscara «no té sentit de protecció o contenció».

Sobre la retirada de les mascaretes als patis i altres mesures que pensam s'han de revisar:

Celebram que l’alumnat no hagi de dur la mascareta al pati, com a conseqüència de la publicació al RD 115/2022. — FAPA Mallorca (@FAPAMallorca) February 10, 2022

Per altra banda, també ha demanat que es redueixi la distància entre els alumnes al menjador escolar, ja que un metre i mig és «una mesura desproporcionada i sense equivalent a la restauració». Així com ha recordat que els nens necessiten aquesta interacció i més llibertat de moviment per afavorir la socialització.

Finalment, la Federació fet una crida a les famílies perquè tornin a participar en les activitats escolars; «la normalitat i la qualitat educativa que tots desitgem també passa per recuperar la participació de les famílies», ha conclòs.