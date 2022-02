El Govern produeix i comercialitza per primera vegada energia pública verda

El Govern, a través de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), ens adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ja ha comercialitzat els primers kW d’energia pública verda als veïns de Santa Eugènia.

Gràcies al projecte d'autoconsum compartit situat al CEIP Mestre Guillemet, el primer de les Illes Balears a generar energia neta i vendre-la a preu de cost prioritzant els consumidors vulnerables, un total de 38 habitatges, 4 d'ells vulnerables, 3 negocis, a més de l’escola mateixa i altres instal·lacions municipals, ja s’estan beneficiant i veuen abaratida la seva factura de la llum. Cal apuntar que la instal·lació ha sigut finançada amb l'impost de turisme sostenible.

L’adhesió a aquest autoconsum compartit és per a un període d’un any prorrogable fins a quatre, moment en què s’haurà d’obrir una nova convocatòria. Cal recordar que la instal·lació en qüestió té una potència total de 40 kW, dels quals 28 estan oberts a consum de la ciutadania i les empreses de Santa Eugènia i els 12 restants els consumiran l’escola i altres dependències municipals. Quant als habitatges, s’han repartit 19 kW a 0,5 kW per habitatge, mentre que les empreses rebran un màxim de 9 kW amb 3 kW per empresa.

Aquest projecte és el primer d’energies renovables que el Govern posa en marxa, a través de l’IBE, amb l’objectiu d’abaratir la factura de la llum. Els consumidors associats disposen de la seva quota de la instal·lació de manera anàloga a una instal·lació d’autoconsum domèstica, i la contraprestació econòmica serà de 50 € l’any per habitatge i 300 € l’any per empresa, amb uns estalvis nets en les factures de 100 € i 600 € l’any, respectivament. Així mateix, cal destacar que l’agilitat dels resultats dependrà de cada cas i de l’empresa d’energia que es tengui contractada fins al moment de l’adhesió.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha explicat que «democratitzam l’energia i abaratim la factura de la llum, això és el que està fent aquest Govern de coalició. Feim feina per a la gent i prioritzam aquells que més ho necessiten. Avui és un gran dia per a aquesta comunitat autònoma, ja que som la primera en tot l’Estat a fer possible l’accés públic a l’energia d’una forma neta i accessible. Santa Eugènia i les Balears es converteixen en la punta de llança de la transició energètica d’Espanya i són exemple de democratització de l’electricitat. L’energia és un bé de primera necessitat i ha d’estar en mans de la ciutadania».

Durant la visita, a la qual també han assistit el director general d’Energia, Pep Malagrava; el director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, i el batle de Santa Eugènia, Joan Riutort Crespí; el vicepresident Yllanes ha recordat que «aquest Govern té el repte de transitar cap a una sobirania energètica i democratitzar aquesta energia, i per això necessitam que totes les institucions s’hi impliquin. Santa Eugènia és la primera pedra d’una xarxa d’autoconsums compartits que des de l’IBE estam impulsant per acostar a la gent la producció d’energia, i ho fem d’una manera sostenible i eficient».

Per la seva banda, el batle de Santa Eugènia, Joan Riutort Crespí, ha afirmat que «des de Santa Eugènia estam molt contents que aquesta iniciativa i aquesta idea que es va tenir al principi de legislatura s’hagi plasmat d’aquesta manera i siguem pioners a dur endavant aquesta iniciativa i ser els primers a posar-la en marxa. A més a més, estam contents que s’hagi fet extensiva a altres municipis, n’estam encantats. Seguirem col·laborant amb l’IBE i aportant més espais i cercant noves fórmules per tal d’expandir l’autoconsum a altres famílies del municipi».

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha apuntat que «per aquesta, entre d’altres raons, es va crear a les Balears una empresa pública d’energia. Poder comercialitzar energia pública, renovable i a preu de cost és una fita molt important per a la nostra comunitat que es multiplicarà durant aquest 2022. La ciutadania mereix que les administracions vetlem perquè l’energia sigui un bé de primera necessitat i així ho estam fent amb aquesta instal·lació a Santa Eugènia, que ha tengut una gran acollida tant per part de l’Ajuntament com de la seva gent».

Per part seva, el director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, ha assegurat que «el projecte de Santa Eugènia ens serveix d'exemple per posar l'IBE en condicions d'accelerar i multiplicar els projectes i fer aterrar l'autoconsum a tots els pobles i barris de les Illes Balears. És el primer i és l’exemple a seguir. Agraïm a l’Ajuntament i al col·legi que hagin posat a disposició de l’IBE les seves instal·lacions, ja que gràcies a aquest projecte moltes famílies i empreses es veuran beneficiades».

Autoconsums compartits

Santa Eugènia és el primer municipi de les Illes Balears que posa en marxa aquest tipus de projecte d’autoconsums compartits. Així mateix, està previst que en breu també entrin en funcionament projectes de similars característiques a Deià, Consell, ses Salines (Mallorca), Ciutadella (Menorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa). D’altra banda, està previst que per a aquest 2022 es posin en marxa una trentena més de projectes.

Cal assenyalar que durant l’any 2021 l’IBE va invertir 750.000 € en els primers sis projectes d’autoconsum compartit d’energia solar fotovoltaica, de dimensions mitjanes, que produiran un total de 460 kW. En aquest sentit, s’han instal·lat damunt cobertes de centres educatius, aparcaments o solars i s’obrirà el consum d’aquesta electricitat 100 % verda a consumidors que estiguin ubicats en un radi de 500 metres d’aquestes instal·lacions.

L’IBE ha signat amb cadascun dels ajuntaments convenis de col·laboració a través dels quals se cedirà l’ús dels espais per a la instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques i es garantirà el subministrament d’una part del consum a instal·lacions municipals. Aquest programa té l’objectiu d’expandir-se en els propers anys i arribar a un màxim de municipis. De fet, l’IBE reinvertirà el retorn econòmic d’aquestes instal·lacions per impulsar nous projectes d’autoconsum compartit arreu de les Illes Balears.