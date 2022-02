L'OCB lamenta «que es porti a Europa una suposada imposició del català» quan Espanya s'oposa que sigui llengua oficial de la UE

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha lamentat aquest dimarts «que es porti a Europa una suposada imposició del català» a l'ensenyament, quan Espanya s'oposa que sigui llengua oficial a la Unió Europea.

«Dona una idea de la demagògia d'aquesta postura», ha comentat el president de l'OCB, Josep de Luis, en declaracions a Europa Press, demanat pel debat a la Comissió de peticions del Parlament Europeu de la denúncia del Col·lectiu Assemblea per una Escola Bilingüe.

La presidenta d'aquesta associació, Ana Losada, alertava de la suposada discriminació que al seu parer pateixen els alumnes castellanoparlants al sistema educatiu català.

De Luis ha sostengut que, en el cas de les Balears -on també és cooficial el català-, «no hi ha ningú que pugui dir que els nins al sistema educatiu acaben l'escolarització sense saber castellà».

El president de l'OCB ha remarcat que el català «sempre ha estat un element de cohesió social» a la comunitat i ha considerat que iniciatives com la impulsada al Parlament Europeu «parteixen d'organitzacions i postures que no són precisament favorables a la diversitat, no ja lingüística, sinó de cap mena».

De Luis ha raonat que el debat sobre el model a Catalunya és extrapolable a les Balears ja que «les batalles que s'han fet contra la llengua i la cultura sempre han estat planificades en termes de Països Catalans». «Hi ha una unitat lingüística, històrica i cultural que preocupa i ocupa aquests sectors», ha conclòs.

La Comissió va decidir mantenir oberta la petició, que ha comptat amb el suport dels grups de dreta; PP, liberals i conservadors. En aquest sentit, Rosa Estaràs, del PP Balears ha criticat la «imposició» del català en el model educatiu de Catalunya, alertant que «lesiona la convivència».

Per part seva, una representant de la Comissió Europea ha assenyalat que es tracta d'una qüestió interna de l'Estat espanyol que s'ha de dirimir d'acord amb el règim constitucional, apuntant que Brussel·les «no té motius» per a pensar que l'Estat de Dret no s'estigui respectant a l'Estat espanyol.