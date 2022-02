La CAEB se suma a la lluita perquè les pimes puguin accedir a la licitació dels nou centres de salut

La Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears s'ha sumat al front que reclama que les pimes també puguin accedir a la licitació dels nou centres de salut. PIMEM ja ha presentat un recurs al Ministeri espanyol d'Hisenda i Funció Pública, el qual ha resolt adoptant mesures provisionals.

Per la seva banda, PIMEM creu que és indispensable sumar el nombre més gran d'iniciatives per aconseguir que les pimes puguin accedir als concursos de l'administració i seguint la directiva europea, la qual especifica que s'han de fer lots i poder així donar més possibilitats que petites empreses i autònoms puguin accedir a les concessions. La patronal també recorda, com ja va declarar, que «la taula del diàleg era l'escenari ideal per consultar i tenir en compte les pimes i evitar que el 99% del teixit empresarial quedi exclòs del concurs».

PIMEM continua creient que la Conselleria ha fet una interpretació errònia de la llei, basant-se en aspectes tècnics, però també per part de l'administració, per «no tenir en compte que del que es tracta és de nou edificis i no un». En aquest sentit, creuen les mesures preses pel tribunal, paralitzant durant tres mesos la licitació d'aquests nou centres de salut, és «una primera victòria que la Federació creu justa i necessària per defensar els interessos de petites, mitjanes empreses i autònoms».