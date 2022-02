Es comença a Muro un cicle de xerrades solidàries per fomentar el voluntariat

El Projecte Somriures Sobre Rodes de la fundació de Dentistes Sobre Rodes (FDSR) inicia aquest divendres a Muro la primera d'una sèrie de 17 xerrades, en 15 municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa per apropar valors com la solidaritat, la tolerància, la igualtat i l'equitat, així com fomentar el voluntariat.

Aquest projecte de sensibilització es fa gràcies al finançament procedent dels Fons de la Direcció General de Cooperació del Govern.

L'objectiu principal del projecte 'Cooperació Internacional al Senegal, construint un món més just' és el de sensibilitzar la població per aconseguir la seva implicació en la reducció de les injustícies socials i la desigualtat, mitjançant una col·laboració activa en projectes solidaris.

La primera d'aquestes xerrades, que tendran una duració d'entre 60 i 90 minuts, se celebrarà a la biblioteca de la sala polivalent de Muro el pròxim divendres a les 19.00 hores.