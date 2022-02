La màscara deixarà de ser obligatòria als patis de les escoles de les Balears

La Conselleria de Salut i Consum, en coordinació amb la d'Educació i Formació Professional, ha acordat que la màscara no serà obligatòria als patis i recintes exteriors dels centres educatius, seguint els criteris que aplicarà a partir de dijous el Ministeri de Sanitat.

Per tant, la mesura s'adoptarà dijous quan entri en vigor la nova normativa per part del Govern espanyol. La Conselleria d'Educació, per part seva, ha enviat un escrit a tots els centres educatius per a informar-los d'aquesta decisió.

No obstant això, seguint també el criteri aprovat al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), l'ús de la màscara serà recomanat quan es produeixin aglomeracions, com pot passar a l'entrada i la sortida dels centres educatius.

En el cas dels espais interiors, l'ús continuarà sent obligatori per a totes les persones a partir de 6 anys per a contenir la transmissió del coronavirus.

El Govern ha valorat positivament l'acord aconseguit aquest dilluns al CISNS, atès que la situació epidemiològica i assistencial ha millorat a les Balears en els darrers 10 dies.