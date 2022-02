CCOO i EUIB han declarat estar «profundament satisfetes» per la reforma laboral

Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO) i Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) s'han reunit per parlar de la llei turística, el desenvolupament de la llei d'habitatge, la reforma laboral, els processos d'estabilització dels treballadors públics, així com l'estat polític de l'esquerra de les Balears. «Sempre és important compartir impressions, idees i horitzons de futur amb les organitzacions de classe treballadora», ha declarat el coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez.

En aquesta trobada, en la que també ha participat el secretari general de CCOO Illes Balears, José Luís García, s'han posat en comú els punts d'acord entre les dues organitzacions així com establir horitzons de treball en comú. Per exemple, respecte a la reforma laboral, «ambdues organitzacions estan profundament satisfetes per la seva aprovació», han declarat en un comunicat.