Gabriel Bibiloni: «Si es va rebutjar el nom del mallorquí més universal, seria problemàtic posar el nom d'un jove esportista a l'aeroport»

Introduir en la denominació de l'aeroport de Palma el nom del tennista Rafel Nadal seria, segons el professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i expert en onomàstica, Gabriel Bibiloni, «imprudent i problemàtic», principalment per la falta de consens.

Bibiloni ha argumentat en declaracions a Europa Press que un canvi d'aquest abast seria desaconsellable perquè es tracta d'una qüestió que de la mateixa manera que suscita «fortes adhesions» en una part de la societat, també genera «fort rebuig» en altres àmbits.

En aquest sentit, l'expert en toponímia i antroponimia ha instat que, en tot cas, el debat d'una possible modificació es faci de manera «assossegada», més enllà de la polèmica destapada en les xarxes socials, i al fet que no es prenguin decisions «que no generin un gran consens».

Bibiloni, en línia amb els plantejaments que va exposar el batle de Palma, José Hila, ha defensat que l'actual nom és «clar i no necessita cap complement». A més, ha instat a AENA a respectar, com ha fet el primer edil, el nom oficial de la ciutat, Palma i no 'Palma de Mallorca'

En el mateix sentit, ha apuntat que el nom 'oficiós' de Son Santjoan, que es refereix a la finca en la qual es va aixecar la infraestructura, «és popular i no hauria de marginar-se».

Bibiloni ha insistit que l'aeroport no necessita cap altre nom, més encara quan en 2017 no va prosperar la proposta del Consell de Mallorca que rebés el nom de Ramon Llull en el context del 700 aniversari de la mort de l'escriptor i filòsof.

L'expert ha recordat que fins i tot «lul·listes il·lustres» varen arribar a oposar-se a aquesta modificació. «Si es va rebutjar el nom del mallorquí més universal, seria problemàtic donar a l'aeroport el nom d'un jove esportista, per molt famós que sigui», ha conclòs.

D'altra banda, si ara es rebatiàs l'aeròdrom s'obriria la porta a futurs canvis en funció d'altres sensibilitats, cosa que seria «complicada» i «desagradable» per a la persona que li donàs nom i el seu entorn.

Campanya després de l'Open d'Austràlia

Poc després que el tennista de Manacor vencés la setmana passada a Daniil Medvedev en la final de l'Open d'Austràlia i aixecàs el seu 21 Gran eslam va aparèixer a Internet una campanya per posar a l'aeroport de Palma el nom de Rafel Nadal.

Competència ministerial

Mentre se succeeix el debat, fonts d'AENA han explicat que els canvis de denominació dels aeroports de la xarxa de són aprovats per Ordre Ministerial del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, prèvia petició per part de les administracions interessades.

Des de l'òrgan aeroportuari, sense competències en aquest assumpte, han insistit que davant la repercussió que un canvi de nom té en el conjunt de les institucions i en la societat en general, la proposta ha d'estar consensuada entre les diferents institucions territorials afectades.