Actualitzen la fotografia aèria oficial de les Illes Balears

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la gerent del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), Xisca Mir, han presentat, aquest divendres, la nova ortofotografia aèria oficial de l’arxipèlag, corresponent a l’any 2021.

El conseller Mir ha destacat que es tracta de la segona actualització que el SITIBSA executa aquesta legislatura, «consolidant així el nostre compromís amb el coneixement del territori i la informació pública».

L’ortofotografia és la representació fotogràfica d’una zona de la superfície terrestre, en la que tots els elements estan a la mateixa escala, lliure d’errors i deformacions, amb la mateixa validesa que un plànol cartogràfic.

Una ortofotografia s’obté mitjançant un conjunt d’imatges aèries, que han estat corregides per a representar una projecció ortogonal sense efectes de perspectiva, i en la que, per tant, és possible realitzar mesures exactes, a diferència d’una fotografia aèria simple, que sempre presentarà deformacions causades per la perspectiva de la càmera, l’altura o la velocitat a la que es mou la càmera. A aquest procés de correcció digital se li anomena ortorectificació. Així, una ortofotografia combina les característiques de detall d’una fotografia aèria amb les propietats geomètriques d’un plànol.

«La cartografia i la informació geogràfica són unes eines bàsiques per a conèixer el territori i realitzar polítiques públiques precises i útils per als ciutadans i el sector privat», ha destacat el conseller, qui ha afegit que «disposar de cartografia actualitzada i precisa resulta una eina fonamental tant per als serveis d’emergències, sanitat, educació, medi ambient i tots els sectors d’activitat del Govern i de la resta d’administracions com per als consells o ajuntaments».