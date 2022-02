L'alumnat del Conservatori Superior tendrà accés a l'arxiu de la Seu per fer estudis i treballs d'investigació

La Conselleria d'Educació i el Capítol de la Catedral de Mallorca han signat un acord per possibilitar que l'alumnat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears tengui accés a l’arxiu de la Seu. L'objectiu és afavorir la formació qualificada dels músics, especialment de musicòlegs i historiadors de la música.

Mitjançant aquest acord, el Capítol de la Catedral de Mallorca ofereix la possibilitat que l'alumnat del Conservatori pugui fer activitats per elaborar estudis i treballs d’investigació amb accés a l’arxiu documental i musical de la Catedral, així com a d'altres que es puguin acordar de manera singular. També es vol facilitar l'oportunitat de desenvolupar noves realitats musicals.

En aquest marc de col·laboració, es preveun diferents opcions per desenvolupar dins les àrees que són comunes a les dues insitutcions. Alguns exemples són pràctiques d'arxivística musical, cursos d'especialització, congressos de termes relacionats amb els projectes específics o edicions de treballs que derivin de la feina feta pels alumnes del Conservatori, entre d'altres. En cada cas, s'ha establert que s'han de subscriure acords específics dins l'àmbit d’aquest Acord marc per concretar cada projecte que es proposi, les condicions per dur-lo a terme, els alumnes que hi poden participar, les despeses que n’hagi d’assumir el Capítol de la Catedral de Mallorca o la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) i les persones responsables d’ambdues institucions.