L'APAIB critica que el Govern no vulgui «equiparar el pressupost de programes al de la internalització d'informatius»

L'Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) ha declarat que sent decepció després de la reunió «per valorar les conseqüències de la internalització d'informatius i altres serveis externalitzats de l'Ens, i sol·licitar al Govern igualtat de tracte per a la producció de programes de la cadena», entre la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el director general d'IB3, Andreu Manresa. Sobretot, després de recordar que la consellera «va rebutjar qualsevol opció d'equiparar el pressupost de programes al de la internalització d'informatius».

El mateix director d'IB3 ha reconegut que «IB3 és la televisió autonòmica amb un pressupost més baix de tot l'Estat espanyol, amb 27 milions menys que la segona per la cua», i l'APAIB ha volgut destacar que «els programes suposen el 85% de la graella de la televisió». Aquest fet «provoca que IB3 es vegi condemnada a cobrir una gran part de la seva graella amb programes repetits. Amb aquest pressupost, la direcció d'IB3 fa malabarismes per poder treure la televisió cada dia, però si segueix l'obstinació del Govern, l'Ens sembla que s'encamina cap a un model de redifusions i informatius», ha manifestat el president de l'APAIB, Kiko Domínguez; qui ha afegit que «tot i que moltes productores no volen donar la cara per por de represàlies. Esperem que això no passi».

L'APAIB considera que, amb aquesta decisió, «Garrido abandona les productores i els seus treballadors, als quals condemna a ser empleats de segona a IB3 i a fomentar la precarietat també dels mateixos productors, que generen un gran nombre de llocs de treball». Tot i que la inversió en programes d'IB3 ha baixat 4,5 milions d'euros des del 2019, l'associació de productores «no qüestiona la decisió de la internalització, ni la legitimitat dels treballadors de les contractes a sol·licitar-la i defensar-la», però, mostren indignació pel fet que «el Govern sí que pugui garantir aquest augment de pressupost ara mateix, però insisteix que no pot fer el mateix amb la producció de programes per un tema de voluntat política».

En aquest sentit, segons ha declarat el president de l'associació, «si ens confirmen que el 2023 ens augmentaran igual que a la internalització, ens donarem per satisfets». Així mateix, insisteix que «dol que el Govern no tingui entre les seves prioritats fer una programació de qualitat i de servei públic, i que no es comprometi a un increment per a programes, però sí que ho pugui fer per a la resta de serveis externalitzats».