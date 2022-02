Sus al projecte Microplastic Watchers 2022 per segon any consecutiu

Per segon any consecutiu, el GOB Menorca i el GOB Mallorca continuen amb el projecte Microplastic Watchers d'Observadors del Mar.

Aquest projecte permet apropar el món educatiu a la ciència ciutadana i, a més, facilita fer-ho des de la perspectiva de l'educació ambiental, amb la qual el GOB obre camí cap a la transformació social.

Aquest mes de gener, a Mallorca, han iniciat el projecte amb l'IES Ses Estacions, «institut amb qui durem endavant el seguiment de micro- i meso- plàstics al llarg del 2022. El seguiment es durà a terme a la platja Es Penyó, Ciutat Jardí, al municipi de Palma, on el passat divendres dia 28 vàrem fer el primer mostreig de l'any, seguint el protocol d'Observadors del Mar. Aquest protocol ens permet fer el seguiment i comparació de la presència i acumulació de plàstics a la platja i així aportar les dades a la comunitat científica», han explicat des del GOB.

A més, amb diverses activitats d'educació ambiental, aprofiten l'ocasió per a la conscienciació de la problemàtica ambiental que existeix amb la contaminació per plàstic, cada cop més greu, i com això afecta el funcionament i equilibri de l'ecosistema marí i costaner. «Aprenem com funcionen aquests ecosistemes i la biodiversitat que els conformen i, el més important, aportam les eines necessàries per actuar a favor de la protecció i conservació d'aquests», han remarcat.

L'IES Ses Estacions s'ha implicat des del primer moment amb el GOB Mallorca i el projecte Microplastic Watchers, mostrant una gran motivació per a contribuir en l'aportació de dades científiques i molta predisposició per treballar cap a la transformació social i lluitar contra aquesta gran problemàtica: la contaminació per plàstics.