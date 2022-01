Aquest dimecres torna la 'Festa de la Llum' a la Seu de Mallorca

La Catedral de Mallorca celebrarà aquest dimecres, 2 de febrer, la 'Festa de la Llum' i, un dia abans, el temple albergarà una taula rodona sobre aquest fenomen lumínic únic.

Segons han informat des de la Catedral de Mallorca aquest dilluns, en una nota de premsa, La Seu obrirà les portes a les 07.30 hores del 2 de febrer, per a acollir un dels esdeveniments més reconegut, 'La Festa de la Llum', que comptarà amb un aforament limitat i serà retransmesa en streaming.

Un dia abans, l'1 de febrer, el temple albergarà una taula rodona sobre aquest fenomen lumínic únic.

'La Festa de la Llum' és un esdeveniment únic i fugisser que se celebra cada dia 2 de febrer i 11 de novembre, quan la llum del sol que entra per la rosassa major de la Seu --un de les majors rosasses de les catedrals gòtiques europees, també conegut com l'ull del gòtic-- es projecta just davall la rosassa de la façana interior del portal major.

Aquest dimecres 2 de febrer, la Catedral obrirà les portes a les 07.30 hores, 60 minuts abans del fenomen de la 'Festa de la Llum', que tindrà lloc a les 08.30.

Aquesta serà la segona edició que compti amb públic després del començament de la pandèmia, encara que l'aforament estarà limitat i serà obligatori l'ús de la màscara en tot moment.

Per a aquelles persones que no hi puguin assistir, la Catedral de Mallorca també emetrà l'esdeveniment per streaming a través de la pàgina web de la Catedral, així com en els seus perfils oficials de Facebook i YouTube.

Taula rodona

Un dia abans, el dimarts 1 de febrer, a les 19.00 hores, La Seu acollirà una taula rodona sobre aquest fenomen lumínic únic, amb l'objectiu d'aportar llum sobre els aspectes més destacats d'aquest.

La doctora Mercè Gambús exercirà de moderadora d'aquesta taula rodona, la fi de la qual serà abordar la 'Festa de la Llum' des de diferents perspectives, la litúrgica, la de la història constructiva, la de la història de l'art, o la de les matemàtiques. Els ponents seran el president de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, el doctor Daniel Ruiz; l'arquitecte tècnic municipal de Campos, el doctor Miquel Ballester i el degà-president del Capítol de la Catedral, monsenyor Teodor Suau.