El Govern convoca ajuts per a promocionar l’aprenentatge de l’alemany als centres de les Balears

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, acaba de publicar la convocatòria d’ajuts per a participar en quatre cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu de 2022. Adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris a centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, la convocatòria està prevista en el marc del nou conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs 2021-2022.

Amb la finalitat de promocionar l’aprenentatge de l’alemany com a segona llengua estrangera, la Conselleria i el Goethe Institut de Barcelona varen reeditar la seva col·laboració a finals de desembre amb la signatura d’un nou conveni. Conveni que permetrà, per a aquest curs, promoure accions de suport i reforç per a l’adquisició de destreses de comprensió i expressió oral i escrita en llengua alemanya, a la vegada que s’impulsa i fomenta l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes.

Es preveuen actuacions per al professorat i l’alumnat

Per als docents s’ha publicat en el BOIB (22 de gener de 2022) la convocatòria de quatre places per al professorat d’alemany per a participar en cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua alemanya organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu de 2022.

També s’ha previst l’organització i impartició d’un curs mixt de formació de 24 hores en llengua i metodologia per a l’actualització didàctica del professorat de llengua alemanya (Lasst un über Sprechen sprechen!), el qual es farà al CEP de Palma en dues parts, una al febrer i l’altra al maig de 2022, així com la impartició d’una sessió informativa de dues hores per al professorat d’alemany que prepari l’alumnat per als exàmens oficials (Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch i Goethe-Zertifikat B1J: Deutsch für Jugendliche) del Goethe Institut per al curs escolar 2021-2022.

Per a l’alumnat s’organitza la convocatòria de les proves Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch i Goethe-Zertifikat B1J: Deutsch für Jugendliche, diplomes oficials del Goethe Institut.

La matrícula de les proves oferirà un descompte considerable a l’alumnat respecte dels preus públics oficials.