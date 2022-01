Els estudis de Belles Arts a les Illes Balears començaran el curs 2022-23

L'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació Universitària (ANECA), organisme públic dependent del Ministeri d’Universitats, ha remès a la Universitat de les Illes Balears, a la qual està adscrita l'Escola Universitària ADEMA, l'informe favorable al pla d'estudis del Grau en Belles Arts, la qual cosa satisfà enormement ambdós organismes responsables de la seva implantació i permetrà posar-los en marxa per al curs acadèmic 2022-23.

El Grau en Belles Arts està estructurat en 240 crèdits ECTS, que es repartiran en quatre cursos lectius, en els quals es combinarà l’aprenentatge de les tècniques més tradicionals de producció artística amb la tecnologia d’avantguarda i la investigació artística.

Per a elaborar el pla d'estudis, la Comissió d’Elaboració i Disseny creada per la UIB, que presideix el doctor Antonio Fernández Coca, amb la col·laboració d’ADEMA, feu un treball mitjançant un procés d'avaluació, identificació i disseny del projecte, en el qual han participat professors especialistes de la UIB en Belles Arts, Història de l’Art, Economia, Empresa i Antropologia, i més d’una vintena d’artistes especialistes d’àmbit local i internacional. Tots ells i altres col·laboradors han permès reforçar aspectes varis del pla d'estudis del nou Grau en Belles Arts, que es podrà cursar a les Illes Balears a partir del curs acadèmic 2022-23. La cap d’estudis del Grau és l’artista Amparo Sard, doctora i professora de Belles Arts per la Universitat de Barcelona.