La incidència acumulada disminueix fins als 3.100 casos a les Balears

La incidència acumulada a 14 dies a les Balears se situa aquest divendres en els 3.162,2 casos per cada 100.000 habitants, encara que Eivissa es manté en els 4.300 casos, segons les dades disponibles al Visor Covid de la Conselleria de Salut i Consum.

A més, aquest divendres Ferreries arriba a una incidència acumulada de 5.053 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies. Darrere hi ha Eivissa, Alaior, Sant Josep de sa Talaia, Estellencs, Maó i Santa Eulària, tots amb una incidència superior a 4.000 casos per cada 100.000 habitants.

La positivitat a les Illes està en el 32,12% després d'haver confirmat les darreres 24 hores un total de 2.514 casos positius del coronavirus.

Per illes, Mallorca suma 1.822 casos positius el darrer dia; Menorca, 292; Eivissa, 292 i Formentera, 19.