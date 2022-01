El Parlament recorda les víctimes de l'Holocaust

Aquest dijous, la Sala de Passes Perdudes del Parlament ha acollit un acte solemne per a commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. Aquesta commemoració es realitza anualment i fa referència a la data (27 de gener de 1945) en què l'exèrcit soviètic va alliberar el camp d'extermini d'Auschwitz, a Polònia, i el novembre del 2005 l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir aquesta data per a la commemoració anual de les víctimes de l'Holocaust, que el Parlament organitza durant els darrers desset anys impulsat per la Comunitat Jueva de les Illes Balears.

Enguany ha comptat amb la presència de l’obra de José Luís Mesas Sánchez dedicada a les 500.000 víctimes gitanes de l'holocaust.

Discurs del president del Parlament

Al discurs adreçat als assistents, el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha recordat tots els milions de víctimes de la barbàrie nazi i ha manifestat que «la memòria no pot fallar, especialment en moments com els que vivim actualment, on encara hi són presents certs discursos xenòfobs que són intolerables en qualsevol societat». També ha considerat que «no es pot caure en errors del passat» i que s'ha de tenir «plena confiança en els mecanismes polítics i culturals per a combatre qualsevol conducte que posi en risc la convivència».

Per a Thomas mai s’ha de caure en l’error de «trivialitzar el dolor i la memòria de milions de persones assassinades per motius racials, religiosos, ètnics o culturals, o per tenir determinades opcions polítiques o orientacions sexuals». També ha agraït a la Comunitat Jueva de les Illes Balears que després de dos anys marcats per la pandèmia, recuperi juntament amb la Cambra la commemoració d’aquest dia perquè, és un fita que remarca els principis del Parlament, com són el diàleg, el respecte i la tolerància. Uns principis, ha conclòs Thomas, que han de guiar a tots, per continuar avançant com a societat i tenir un futur solidari i de progrés.

Paraules del president de la Comunitat Jueva

Per la seva banda, José M. Molina Crous (Ariéh Girondi), president de la Comunitat Jueva de les Illes Balears, ha defensat la necessitat de no oblidar l’Holocaust i ha agraït al Parlament l'acolliment any rere any d'aquesta commemoració.

Encesa d'espelmes

Tot seguit s'ha procedit a l'encesa de set espelmes en record de les víctimes per part de: Vicenç Thomas, president del Parlament i José M. Molina Crous, president de la Comunitat Jueva a les Illes Balears; Aina Calvo, delegada del Govern a les Illes Balears i Miquel Segura, vicepresident de la Comunitat Jueva a les Illes Balears; Jesús Jurado, secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears i Jacqueline Tobbias, membre de la Comunitat Jueva a les Illes Balears; Sarah Miller, membre de la Comunitat Jueva a les Illes Balears; Libi Chabit, membre de la Comunitat Jueva a les Illes Balears i Joan Carles Caldés, de Limud, organització cultura jueva; Pinhas Ben Abraham, membre de la Junta de la Comunitat Jueva i, finalment, Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears.

L'acte ha continuat amb la lectura del 'Male Rajamin' per part del president de la Comunitat Jueva, José Molina. Finalment, s'ha guardat un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de l'Holocaust.

L'obra pictòrica de Mesas

L'autor és un pintor d'ètnia gitana que va néixer a Palma l'any 1973. Recentment, ha acabat la seva obra sobre l'Holocaust, que representa la mort de milions de persones, entre ells més de 500.000 gitanos. Un quadre que s’ha donat al Parlament Europeu, i que, a través dels colors, les tortugues o les libèl·lules, simbolitza la manera de viure del poble gità i els seus anhels de llibertat, així com la superació d’uns dels moments més durs de la nostra història i la integració del seu poble.