Memòria Democràtica publica un llistat actualitzat de les fosses de la repressió intervingudes a les Balears

El Govern, a través de la Conselleria de Memòria Democràtica, ha posat a disposició de la ciutadania la llista actualitzada de fosses de la repressió intervingudes a les Balears. L'objectiu és oferir aquestes dades per tal de «garantir el dret a la veritat, el dret a la reparació de la memòria i el dret al reconeixement de les víctimes», ha explicat el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes.

Des del 2014 i fins el dia d'avui s'han identificat 35 víctimes del franquisme i s'han recuperat 218 individus així com restes o fragments amb evidències de ferides perimortem a les fosses exhumades a Eivissa, Sant Ferran, Porreres, Sencelles, Bunyola i Manacor. Aquesta tasca «és essencial i una obligació democràtica», ha destacat Yllanes; qui també ha afegit que «encara hi ha molt camí per recórrer, més fosses per obrir i més cossos per identificar i retornar a les seves famílies».

Actualment, el Govern està duent a terme el tercer Pla de Fosses, el qual se centrarà en tasques d'excavació, exhumació i identificació de cossos a set fosses de les Balears. En aquest sentit, el secretari Autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius, Jesús Jurado, ha fet una nova crida perquè els familiars de les víctimes de la repressió franquista participin en una nova recollida de mostres d'ADN per anar ampliant la recollida que es va iniciar l'any 2016.