[VÍDEO] Com va arribar l'explosió del volcà de Tonga fins a les illes Balears?

Investigadors del grup de recerca en Nivell de la Mar i Clima de la Universitat de les Illes Balears elaboren un model de la pertorbació atmosfèrica causada per l’explosió de dia 15 de gener a Tonga.

El 15 de gener de 2022, durant l’erupció del volcà Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, a l’arxipèlag de Tonga, es va produir una gran explosió que va destruir una gran part de l’illa i que va generar un tsunami que afectà una gran part del Pacífic.

Unes 16 hores després de l’explosió, els barògrafs de les illes Balears varen detectar unes oscil·lacions de pressió atmosfèrica molt inusuals i que, a més, generaren una petita rissaga al port de Ciutadella i també al de Porto Cristo. Barògrafs d’arreu del món varen detectar també aquestes oscil·lacions i la comunitat científica especulà si estarien relacionades amb l’explosió del volcà. Per aquesta raó, els investigadors del grup de recerca en Nivell de la Mar i Clima de la Universitat de les Illes Balears varen intentar modelitzar-la per tenir una visió global de l’esdeveniment.

El resultat és la simulació compartida pel doctor Àngel Amores al seu compte de Twitter:

First simulation of the atmospheric pressure disturbances generated by the #Tonga volcano explosion compared with observations from different locations. Not bad results for a first guess.@IMEDEA_UIB_CSIC @UIBuniversitat pic.twitter.com/d26wmGiDJY