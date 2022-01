[VÍDEOS] Docents de les Balears analitzen la nova Llei d'Educació

El passat novembre, l'Associació Professional de Docents d'Eivissa va iniciar la campanya 'Capgirem l'Educació: que tot canviï perquè canviï tot'. Una iniciativa per a reivindicar «canvis urgents i necessaris» a la nova Llei d'Educació de les Illes Balears (LEIB) que ara es tramita al Parlament.

«La Llei a hores d'ara no suposa cap canvi significatiu ni que vagi a produir-hi millores. Per aquesta raó, hem realitzat una infografia i un vídeo on recollim un decàleg de les modificacions que hauria de patir la Llei per a ser realment una llei transformadora», varen explicar.

L’avantprojecte de Llei Educativa de les IB no garanteix aspectes bàsics. No canvia el paradigma educatiu fracassat que arrosseguem massa temps. Ni inclusió, ni escola pública, ni massa aspectes primordials. Per això…



CAPGIREM L’EDUCACIO!



QUE TOT CANVIÏ PERQUÈ CANVIÏ TOT pic.twitter.com/7RQRRoGJky — DOCENTS EIVISSA (@apdeivissa) November 27, 2021

Ara, s'ha reunit la Comissió d'Educació del Parlament per a tractar les diferents esmenes dels partits polítics a l'avantprojecte de Llei d'Educació i l'Associació Professional de Docents d'Eivissa ha plantejat en uns vídeos, des del punt de vista d'alguns docents, com s'hauria de millorar l'avantprojecte «perquè fos aprovat per a ser una llei realment transformadora i no ser una normativa més que no propiciarà avanços en el sistema educatiu».

El primer vídeo l'han titulat 'I l'escola pública?'

El segon dels vídeos que estan realitzant amb motiu de la presència de la Llei d'Educació al Parlament s'anomena 'I la transformació social?'. «Volem fer palès que aquesta llei no és necessària tal com està redactada, ja que no assumeix cap canvi significatiu que esdevingui en una millora del sistema educatiu», han remarcat.

El tercer dels vídeos que analitzen les mancances de la Llei d'Educació de les Illes Balears l'han titulat 'I la presa de decisions?'.