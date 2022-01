La FE-CCOO exigeix a l'administració reforçar les mesures davant la situació actual de la Covid-19

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO) a les Illes Balears exigeix a les autoritats administratives que adoptin les mesures necessàries per a fer front la situació actual propiciada per la Covid-19, amb una major efectivitat i brevetat possibles. A més a més, demanen continuar treballant de manera conjunta per a salvaguardar la seguretat i la salut de la comunitat educativa.

Concretament, demanen que es compleixin de manera efectiva els protocols adequats en coordinació amb els representants legals de treballadors mitjançant l'activació i reforçament dels comitès de seguretat i salut. Així com una reducció de les ràtios, denunciant que «el manteniment de les ràtios ordinàries ha estat un greu error, ja que augmenta el risc de contagi en disminuir la distància interpersonal», han declarat en un comunicat.

També demanen un reforçament de les plantilles, perquè «més personal es tradueix en major seguretat», han dit. A més a més, consideren que cal una «agilització dels procediments per a realitzar les substitucions de persones en situació d'IT (incapacitat temporal)»; així com la simplificació i acceleració de les comunicacions i gestions de baixes.

Per altra banda, demanen que es posi especial atenció als treballadors en centres d'educació infantil i de discapacitat, «per l'especificitat del seu treball», i als que es dediquen a l'ensenyament amb un perfil vulnerable per la seva salut.

Consideren que «les empreses i administracions han de facilitar els recursos materials necessaris com ara mascaretes, gel, pantalles», entre d'altres, que s'expedeixin permisos retribuïts per cura de fill o de familiar dependent, i una revisió «de la mesura de confinament d'aula amb 5 alumnes o 20%».

També creuen que cal un «reforçament dels serveis sanitaris d'atenció primària públics com a màxims garants d'una gestió segura, imparcial de qualitat de les its», així com una «revisió de la gestió i atenció de les entitats associades a Muface», ja que «s'han donat nombroses denúncies per incidències en la cartera de serveis i en la vacunació en aquest període», han explicat.