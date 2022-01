El Galatzó tendrà un nou refugi

El nou refugi del Galatzó està ubicat a les antigues porqueres de la finca pública, el qual actualment encara està en obres. «Aquest refugi nou donarà més vida a la Ruta de Pedra en Sec i a la xarxa de refugis, ja que se situa a l'entrada de la serra de Tramuntana, en una zona on fins ara no n'hi havia cap», ha expressat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

Aquest, disposarà de 52 places distribuïdes en 12 dormitoris, cuina, menjadors per a les persones usuàries, habitatge per als guardes i una sala multifuncional per fer activitats culturals i d'educació ambiental amb unes vistes incomparables a la serra de Tramuntana. I la seva construcció compta amb un pressupost d'1.410.000 euros, provinents de l'impost de turisme sostenible.

«L'objectiu és continuar oferint espais a la ciutadania perquè la natura sigui una alternativa d'oci sostenible i per a totes les butxaques», ha destacat la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot. En aquest sentit, «continuam fent créixer la xarxa de refugis del Consell de Mallorca. Enguany ja hi podrem incorporar el refugi de Galatzó i tenim en fase de redacció el projecte del refugi de Raixa», ha afegit.