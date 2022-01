Més de 170 farmàcies de les Balears se sumaran a la xarxa de centres on es poden dur a terme tests d’antígens i notificar-ne oficialment el resultat

Més de 170 farmàcies de les Illes Balears se sumaran, a partir d'avui, a la xarxa de centres on es poden dur a terme tests d'antígens de Covid-19 i notificar-ne oficialment el resultat al Servei de Salut de les Illes Balears.

Amb aquesta iniciativa es guanya en proximitat, accessibilitat i ús eficient dels recursos, tal com han explicat avui la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB), Antoni Real, durant la presentació del conveni signat entre el Servei de Salut i el COFIB. A l'acte també ha assistit el director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho García.

Gómez ha remarcat que l'acord i els procediments establerts tenen per finalitat oferir un servei eficaç, segur i que, en tot moment, ha de respectar les dades personals exactament igual que si la persona acudís a un punt del Servei de Salut a fer-se la prova.

Així mateix, ha manifestat que ampliar la xarxa de proves és una passa molt important per millorar el servei a tota la ciutadania, per ajudar tothom a gestionar la malaltia. «Els farmacèutics són un col·lectiu molt implicat i habitualment donen consell als usuaris de les oficines. Per tant, pensam que faran una tasca extraordinària, que permetrà alleujar la càrrega d'altres professionals del Servei», ha dit la consellera, que ha agraït al COFIB la col·laboració prestada durant tota la pandèmia.

D'aquesta manera, mitjançant l'acord, els usuaris podran adquirir el test a les farmàcies (el Ministeri de Sanitat va fixar-ne el preu màxim en 2,94 euros) i els farmacèutics els podran oferir la possibilitat de fer-se la prova a l'oficina de farmàcia mateix per tal de rebre l'assessorament professional.

En cas que sigui així, el farmacèutic instruirà l'usuari per fer-se correctament la prova in situ i per interpretar-ne el resultat. També valorarà la simptomatologia i els criteris d'inclusió en el grup de persones vulnerables mitjançant una entrevista i emplenant els camps d'un formulari específic.

Cal assenyalar que, abans de tirar endavant el procediment, el farmacèutic ha d'explicar la importància de notificar el resultat al sistema de salut i ha d'oferir a l'usuari la possibilitat que sigui la farmàcia qui se n'encarregui, per a la qual cosa haurà de signar un consentiment informat, que és un document amb què autoritza la farmàcia a notificar el resultat del test.