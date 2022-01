La UOB Ensenyament rebutja el model lingüístic que planteja la Llei d'Educació de les Balears

La UOB Ensenyament ha comunicat aquest dilluns que rebutja el model lingüístic que planteja la Llei d'Educació de les Illes Balears (LEIB) ja que «consideram que en un context de clar retrocés quant a l'ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants, l'única opció per garantir-ne la supervivència així com contribuir a la integració dels nouvinguts passa per un model d'ensenyament plenament en català».

Divendres varen tenir una reunió bilateral amb la presència del conseller, Martí March, i el Secretari General, Tomeu Barceló, per a tractar el model lingüístic de la LEIB així com ha quedat després d'haver acabat la ponència al Parlament de les Illes Balears.

«Així les coses, el redactat de l'article 133.3 vendria a blindar el Decret de Mínims de l'any 1997 elaborat pel PP amb una diferència, si el Decret de Mínims deixava en mans dels centres el fet de fixar un percentatge superior al 50% del còmput horari en llengua catalana, ara la LEIB vincula aquest possible increment al fet de garantir la competència comunicativa dels alumnes en acabar la seva escolarització obligatòria», han explicat.

No només consideren insuficient aquest percentatge del 50% del còmput horari sinó que «veiem molt delicat el redactat actual ja que no explicita quin seria l'indicador a tenir present perquè de manera real es pogués determinar la competència en llengua catalana (oral i escrita) en totes i cada una de les etapes del sistema educatiu: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius».

Per a la UOB, «atesa la composició social d'avui dia de les Illes Balears (deguda exclusivament als saldos migratoris positius sostinguts any rere any) no podem acceptar les mateixes receptes de finals dels anys 90. La llengua sempre ha estat el vehicle d'integració per a les generacions de nouvinguts i volem que així ho continuï essent».

Així mateix, des del sindicat han volgut prevenir el conseller «d'acceptar falsos consensos per part de la dreta que el dia de demà, si tenen l'oportunitat de governar, no dubtam que trairan la seva paraula i contradir tot allò acceptat si d'aquesta manera poden arribar al Consolat».

Davant això, la UOB assegura que «posarem peu fiter en tot allò relacionat amb la presència de la llengua catalana dins els centres educatius i seguirem fidels als nostres principis de defensa d'un sistema educatiu públic, de qualitat i plenament en català».