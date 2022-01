Menorca ret homenatge a les víctimes menorquines dels camps d’extermini nazi

El Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa reten homenatge a les víctimes menorquines dels camps d’extermini amb motiu del Dia internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust (27 de gener). Enguany l’acte se celebrarà al Teatre des Born (Ciutadella), el proper dia 28, a partir de les 20 hores.

L’esdeveniment, organitzat pel Departament de Cultura, s’iniciarà amb els parlaments del Vicepresident i Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria, i de la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, i continuarà amb la ponència 'Migrants i refugiades: persones sense dret a tenir drets', a càrrec de José Javier Ordóñez Echeverría, doctor en Dret.

Ordoñez Echevarría (Pamplona/Iruña, 1973) estudià dret i filosofia i és doctor en dret per la Universitat de Barcelona. Exerceix l'advocacia a la Fundació Migra Studium, acompanyant i defensant els drets de persones migrants. Ensenya Dret internacional privat a la UPF i a la UOC.

Una volta hagi finalitzat la conferència, es representarà l’obra de teatre titulada P.A.U. (Paisatges Als Ulls) per part de la companyia La Fam de la Fera. Aquest muntatge parteix de la premissa que l'estat del mar reflecteix l'estat de l'ànima de la societat.

Sobre l'escenari no hi ha actors, sinó persones que han creuat un mar cercant la llibertat. I és sobre l'escenari on troben un lloc per a connectar i verbalitzar experiències de vida que es poden sentir com a pròpies. P.A.U. posa l'escena a disposició de tres persones migrades que expliquen la seva història real: com van arribar fins aquí? Per què? Què significa abandonar la teva terra per a cercar una vida millor? I a quin preu? A través de la seva història de vida, posant el focus en la seva perillosa travessia pel mar i en el seu viatge en barca, els protagonistes parlen de qui eren abans de deixar el seu país d'origen, qui són ara i qui volen arribar a ser.