El TSJIB autoritza un mes més el Certificat Covid a les Balears

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha autoritzat continuar amb l'exigència del Certificat Covid a bars i restaurants fins al proper 28 de febrer, així com altres mesures davant la pandèmia aprovades pel Govern, com les condicions per a la feina en centres sanitaris o les visites a residències.

Les mesures que afecten la restauració van vinculades al nivell d'alerta sanitària de cada illa i caducaven dilluns que ve. La Fiscalia es va pronunciar a favor de l'aval, entenent que eren mesures que ja havien estat ratificades anteriorment i ara la situació encara és més delicada.

A més de l'exigència del Certificat Covid, el TSJIB ha examinat mesures que afecten els horaris d'obertura dels establiments, la regulació d'aforaments, etc.

El Govern va sol·licitar la pròrroga dilluns passat. La consellera de Salut, Patricia Gómez, va insistir en l'aposta del Govern pel Certificat Covid com a «eina per a disminuir la propagació del virus i de motivació per a la vacunació».