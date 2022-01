L’STEI Intersindical reclama la integració del professorat tècnic d'FP dins el cos de Secundària

El 19 de gener del 2021 va entrar en vigor la nova Llei Educativa, la LOMLOE. A la disposició addicional onzena estableix que s'integren en el cos de professors d'Ensenyament Secundari les especialitats incloses en el cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional que compleixin el requisit de titulació; això és el pas del nivell A2 a A1. Un any després, res d’això no s’ha produït, denuncia l'STEI Intersindical.

Des de l’STEI s’exigeix al Govern que faci efectiu l'accés a l'A1 del professorat que, en aquest moment, compleix les condicions establertes a la LOMLOE i que aquest pas al cos de secundària sigui immediat i amb caràcter retroactiu, sense cap impediment.

D'altra banda, reclama que s’iniciï immediatament el procés de negociació per a establir un mecanisme que permeti incorporar la resta de professors tècnics d'FP a l'A1 mitjançant el reconeixement de les titulacions equivalents a efecte de docència.

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs han demanat, des del principi, que s'arbitrin les mesures perquè la totalitat del professorat que imparteix Formació Professional tengui accés al nivell A1. «El Ministeri d’Educació ha anat donant llargues a una negociació demanada unànimement i ha incomplert sistemàticament els seus compromisos», han remarcat.

El sindicat considera que «no es pot maltractar d'aquesta manera un professorat que fa un esforç extraordinari des de fa temps». A més, mentre es dilata el compliment de la llei es produeix un augment de la divisió d’aquest col·lectiu.

A més, l'STEI creu que no és admissible que hi hagi professorat amb unes condicions salarials i professionals diferents a la resta, tot i realitzar les mateixes funcions i tenir les mateixes responsabilitats; i que l’Administració no pot fomentar aquesta discriminació.