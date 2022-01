Les Balears notifiquen 4.660 nous casos de Covid-19 i quatre noves defuncions

El Servei d'Epidemiologia del Govern ha notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 4.660 nous casos positius de Covid-19, amb la qual cosa la xifra de contagis arriba a 196.498 des de l'inici de la pandèmia i el número de morts a causa del virus puja a 1.107 després de confirmar-se quatre noves defuncions.

Segons les dades aportades aquest dijous per la Conselleria de Salut, la taxa d'ocupació a les UCI per Covid es manté en risc molt alt --26,29 per cent--, amb un total de 89 persones ingressades, de les quals 80 són a Mallorca, dues a Menorca i set a Eivissa.

Quant al número d'hospitalitzats, en l'actualitat hi ha 367 persones en planta, de les quals 300 són a Mallorca, 13 a Menorca i 54 a Eivissa.

Així mateix, s'han detectat 3.693 proves positives en les últimes 24 hores, de manera que la taxa de positivitat baixa al 33,84 per cent, i Atenció Primària atén actualment 63.233 casos.

Respecte de la vacunació contra la Covid-19, s'han administrat un total de 2.063.171 dosis des que va arrencar la campanya a les Balears, de les quals 1.632.028 s'han inoculat a Mallorca, 170.394 a Menorca, 241.494 a Eivissa i 17.156 a Formentera.

En total, 935.929 persones han rebut la pauta completa de vacunació a les Illes, el 83,63 per cent de la població, mentre que 977.531 persones han rebut la primera dosi, el 87,35 per cent.